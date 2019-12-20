Число преступлений увеличилось в Калининградской области

В Калининградской области в 2019 году зафиксирован рост числа преступлений на 10%. При этом специалисты отмечают рост раскрываемости преступлений.

По данным полиции, зафиксировано 13,8 тыс. криминальных случаев. Об этом сообщает Калининград.Ru. Раскрываемость преступлений составила 52,8%. В 2018 году этот показатель составлял 50,7%.

В правоохранительных органах уточнили, что существенный прирост наблюдается по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Всего зарегистрировано 874 правонарушения, что на 17% больше, чем в прошлом году.

В состоянии алкогольного опьянения преступления совершили 1,7 тыс. человек. Также в криминальные сводки попали 14 несовершеннолетних.