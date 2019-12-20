Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране. Об этом глава государства сообщил в пятницу, 20 декабря, на своей странице Facebook.

«Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее в этот же день премьер-министр украинского правительства Алексей Гончарук объявил о том, что кабинет министров Украины запретил распространение игорных заведений под видом государственных лотерей и начал борьбу с незаконным игорным бизнесом.

По его словам, в ночь на пятницу уже закрыли более 150 заведений и изъяли оборудование на 46 млн гривен. Также премьер-министр отметил, что в стране работают три оператора государственных лотерей, однако сотни заведений незаконно осуществляют игорную деятельность, запрещенную законом.

В настоящее время в лицензионных условиях правительство отменило возможность для операторов заключать договоры на распространение, отмечается на сайте кабмина.

Глава МВД Украины Арсен Аваков потребовал от нацполиции до 17:00 мск закрыть все игорные заведения, работающие под видом лотерейных клубов. В свою очередь, председатель национальной полиции Игорь Клименко заявил о готовности к выполнению приказа.