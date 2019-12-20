«Яндекс» изменит корпоративную структуру

Компания «Яндекс» может внести изменения в корпоративную структуру в связи с созданием Фонда общественных интересов до конца I квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 20 декабря.

На внеочередном собрании 20 декабря акционеры компании утвердили создание новой структуры корпоративного управления. «Публичные акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре корпоративного управления компанией», — отмечает пресс-служба.

Так, владельцы акций класса А более 99% голосов поддержали предложения совета директоров. Явка составила около 74% при том, что для положительного решения достаточно 75% голосов при явке от 50%.

«Мы очень благодарны инвесторам за поддержку изменений, которые совет директоров предложил месяц назад», — приводит пресс-служба слова Джона Бойнтона, председателя совета директоров «Яндекса». По его словам, доверие пользователей, сотрудников, акционеров и партнеров компании является ее главным капиталом, которое «позволяет команде так быстро двигаться вперед».

Как отмечает «Интерфакс», главным нововведением станет учреждение нидерландской группой Yandex N.V. некоммерческого Фонда общественного интересов, который будет зарегистрирован в Калининградском специальном административном районе (САР). В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность создания международных фондов в САР на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.

Сам фонд получит 0,001% российского «Яндекса» для обеспечения защиты своих функций.

Акционеры «Яндекса» избрали неисполнительными членами совета директоров генерального директора «ВТБ Капитала» Алексея Яковицкого и директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова. Они будут представлять фонд с «золотой акцией» от Сбербанка.

«В связи с предложенной реструктуризацией Алексей Комиссаров и Алексей Яковицкий были назначены неисполнительными членами совета директоров на сроки, заканчивающиеся годовым общим собранием, которое состоится в 2023 году», — говорится в пресс-релизе компании.

Акционеры одобрили передачу в фонд «золотой акции» и расширение ее полномочий. Теперь держатели акции могут участвовать в принятии решений по сделкам по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передаче существенной интеллектуальной собственности и другим направлениям.

18 ноября «Яндекс» сообщил, что совет директоров компании одобрил поправки в структуре корпоративного управления, согласно которым в управление компанией вводится Фонд общественных интересов. Отмечалось, что он получит «золотую акцию» от Сбербанка, а права по ней будут расширены. 19 ноября правление Сбербанка одобрило продажу «золотой акции» «Яндексу» по цене приобретения €1.