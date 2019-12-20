Холодный фронт надвигается на Хабаровский край из Якутии

Морозную погоду принесет в Хабаровский край в выходные, 21 и 22 декабря, фронт из Якутии. При этом будет без существенных осадков. Небольшой снег возможен лишь на юге региона.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Гидрометцентре, в воскресенье, 22 декабря, осадки сместятся на север. На побережье порывы юго-западного ветра будут достигать 21 м/с.

В ночные часы температура понизится до –27 градусов на юге региона, а на севере — до –35 градусов. В горах похолодает до –45 градусов. Днем в субботу ожидается –16, а в воскресенье — уже –20 градусов.

Синоптики уточняют, что якутский холод сохранится в Хабаровском крае на протяжении всей следующей недели.