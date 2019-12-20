Экс-замгубернатора из Вологды лишили прав за вождение в пьяном виде

Вологодский городской суд оштрафовал и лишил прав экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева за управление автомобилем в пьяном виде, а также оштрафовал его на 30 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

«Сегодня было вынесено решение (...) в отношении Олега Васильева. Он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1. ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев», — говорится в заявлении суда.

По данным издания Newsvo, сотрудники ДПС, которые задержали Васильева, указали, что он подписал все документы для протокола. Из стенограммы разговора следует, что экс-чиновник ехал за сигаретами, когда его остановили полицейские. Однако в суде защитник изложила другую версию — что он ехал за лекарствами в аптеку, однако афишировать свое заболевание Васильев не хотел.

Отмечается, что на обоих заседаниях — 3 и 20 декабря — Васильев не появлялся. Его адвокат настаивала на том, что алкотестер был неисправен, следовательно данным прибора доверять невозможно. Сопутствующим доводом послужило некое заболевание обвиняемого, при котором алкоголь ему противопоказан. Судья аргументы защиты не поддержала.

Как пишет ТАСС, Васильев — единственный из заместителей губернатора области, кто не вошел в новый состав областного правительства, сформированного сразу после выборов губернатора в сентябре этого года. В сентября 2019 года его отстранили от работы за «нарушение должностной этики».