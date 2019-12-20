Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров

Московская подземка открыла бесплатный каток с искусственным льдом для пассажиров. Об этом 20 декабря сообщается на сайте мэрии.

Ледовая площадка расположилась между станцией метро «Спортивная» и станцией МЦК «Лужники». Площадь катка составляет 200 кв. м, уточняет «Москва 24». Первым посетителям бесплатного катка удалось встретить Деда Мороза со Снегурочкой. Также на льду выступили творческие коллективы по фигурному катанию.

Для посещения каток будет открыт с 10:00 до 22:00 до 15 января. Покататься можно будет на своих коньках или взять их на прокат, платить за который не нужно. Модельный ряд женских коньков будет представлен от 35 до 40 размера, мужских — от 40 до 45 размера, детских — с 26 по 35 размер. Для удобства посетителей рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей на время катания, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Бесплатный каток для пассажиров метро и МЦК впервые заработал в 2018 году рядом со входом на станцию МЦК «Лужники». За время работы на нем прокатились больше 9 тыс. человек.

9 декабря сообщалось, что почти 20 новых катков с естественным льдом откроют в Москве с приходом холодов.