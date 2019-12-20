Апелляционный суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Апелляционный суд Армении отказал в освобождении экс-президента республики Роберта Кочаряна под залог. Ранее на этом настаивала защита бывшего главы государства, сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

«Суд принял решение отклонить жалобу адвокатов господина Кочаряна и оставить в силе решение суда общей юрисдикции о невозможности применения залога в качестве меры пресечения в отношении подсудимого», — заявила судья Лусине Абгарян

Адвокат экс-президента Айк Алумян отметил, что Европейский суд по правам человека придерживается позиции, по которой предварительный арест должен применяться только в тех случаях, когда государство аргументирует это решение.

20 сентября было отклонено очередное ходатайство защиты об освобождении Кочаряна. Тогда адвокаты экс-президента тоже пытались выпустить своего клиента под залог или добиться меры пресечения, не связанной с лишением свободы. 17 сентября произошла аналогичная ситуация — суд не поддержал запросы адвокатов.

4 сентября Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск Кочаряна, оспаривающий конституционность положений законодательства, на основании которых он был арестован.

25 июня апелляционный суд Армении постановил заключить Кочаряна под стражу и возобновить против него уголовное дело. Это был уже третье лишение свободы. Впервые экс-главу государства арестовали еще в 2018 году.

Кочарян был президентом Армении в период с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. В июле 2018 года ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупном размере.