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Посуду символикой Star Wars пытались нелегально ввезти в Приморье

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В Приморский край из Китая пытались ввезти незадекларированную посуду под видом медицинских изделий. На продукции была символика Disney и Star Wars. Таможенники ее не пропустили.

Как пишет Vostokmedia со ссылкой на пресс-службу таможни, российский импортер подал декларацию на ввоз медицинских изделий. То, что в контейнерах находились 19 тыс. кружек и тарелок, он утаил. В документах они не были указаны.

Ранее приморские таможенники не пропустили на территорию России корейскую косметику. Специалисты выяснили, что в ее составе был ледокаин. В таких случаях у импортера должны быть документы, подтверждающие качество продукции.

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