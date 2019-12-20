Посуду символикой Star Wars пытались нелегально ввезти в Приморье

В Приморский край из Китая пытались ввезти незадекларированную посуду под видом медицинских изделий. На продукции была символика Disney и Star Wars. Таможенники ее не пропустили.

Как пишет Vostokmedia со ссылкой на пресс-службу таможни, российский импортер подал декларацию на ввоз медицинских изделий. То, что в контейнерах находились 19 тыс. кружек и тарелок, он утаил. В документах они не были указаны.

Ранее приморские таможенники не пропустили на территорию России корейскую косметику. Специалисты выяснили, что в ее составе был ледокаин. В таких случаях у импортера должны быть документы, подтверждающие качество продукции.