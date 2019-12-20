Главбуху компании вынесли приговор за присвоение 10 млн рублей в Омске

В Омске Кировский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера коммерческой организации, обслуживающей лифты. Женщина обвинялась в присвоении более чем 10 млн рублей.

Как сообщает региональная прокуратура, суд установил, что в период с 2014 по 2018 год главбух фирмы перечисляла себе денежные средства сверх заработной платы. Сумма ущерба составила более 10 млн рублей, пишет ИА «Город55».

Во время судебного заседания женщина признала свою вину и вернула 3,5 млн рублей. Суд приговорил ее к двум годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск бывшего работодателя о возмещении ущерба. Бывший главбух должна будет вернуть компании 7 млн рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что заведующая детским садом в Красноярском крае подозревается в мошенничестве. Женщина фиктивно устроила на работу своих родственников и получала за них зарплату.