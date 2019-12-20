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Новый спорткомплекс построят в Самаре

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В Самаре планируют построить новый спортивный комплекс в Красноглинском районе. Стоимость разработки проекта работ оценили в 5,5 млн рублей.

Новый спортивный объект должен появиться в границах улиц Парусной и Никонова в поселке Прибрежный. Здание будет двухэтажным: на первом разместится игровой зал размером 36 м на 18 м, на втором — тренажерный зал, пишет НИА «Самара» со ссылкой на Самру.ру.

Согласно документации, подрядчик должен разработать проект спорткомплекса в 2020 году. За основу будет взят уже имеющийся проект комплекса в Тольятти.

Изначально на работы планировалось выделить 6,5 млн рублей, однако максимальная стоимость контракта была снижена до 5,5 млн рублей. Средства выделят из бюджета города.

Ранее в декабре сообщалось, что в Самаре в 2020 году начнется реконструкция цирка, расположенного на Молодогвардейской, 220. На эти цели планируют направить 395 млн рублей.

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