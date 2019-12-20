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Шахназаров предложил рассказывать школьникам об отечественном кино

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Режиссер и глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что в школьную программу нужно ввести курс отечественного кино.

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Шахназаров добавил, что подобная практика реализуется во множестве стран. «Во Франции есть это. Во многих странах кино уже введено в обязательную школьную программу», — приводит слова режиссера на пресс-конференции ТАСС.

13 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский выразил сожаление из-за того, что россияне больше ходят в кино на зарубежные фильмы. Мединский призвал переломить ситуацию и не ходить на «голливудскую шнягу». Он также заявил, что российский мультфильм «Ну, погоди!» лучше американского сюжета о Человеке-пауке.

В ноябре Шахназаров рассказал, что считает неуместной демонстрацию старого черно-белого кино в цвете, заявив, что подобные инициативы телеканалов нарушают эстетику фильма.

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