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Тунберг возобновила акции протеста возле парламента в Стокгольме

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Фото: TT News Agency/Pontus Lundahl via REUTERS
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Шведская экоактивистика Грета Тунберг, вернулась к своим традиционным акциями протеста. Они проходят по пятницам возле здания парламента в Стокгольме. Об этом она сообщила в своем Twitter в пятницу, 20 декабря.

«Школьная забастовка. 70-я неделя. Стокгольм», — написала Тунберг.

На фото девушка одета в традиционный желтый дождевик. Вместе с ней в акции участвуют еще несколько соратников.

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13 декабря Тунберг заявила о том, что хочет сделать перерыв в своей деятельности. Она сообщила, что проведет Рождество дома и потом уйдет в отпуск.

11 декабря Тунберг раскритиковала мировых лидеров на конференции в Мадриде. По ее словам, они проводят переговоры, за которыми не следуют реальные действия для борьбы с климатическим потеплением.

3 декабря стало известно, что Грета Тунберг приплыла из США в Португалию на катамаране, поскольку она отказалась от авиаперелетов ради заботы об экологии. После 21-дневного путешествия Грета сошла на берег в Лиссабоне, откуда направилась в Мадрид на поезде.

В 2018 году Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту. Она требовала от правительства усилить активность по борьбе с изменением климата. Впоследствии эта история превратилась в международное движение экозабастовок, получивших название FridaysForFuture.

Широкую известность Тунберг получила после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября 2019 года. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают только о деньгах, а не об экологической безопасности.

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