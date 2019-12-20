В МИД Украины ответили на слова Путина об исконно русских землях

Замглавы министерства иностранных дел Украины Василий Боднар напомнил о том, что Москва когда-то находилась в подчинении Киеву. Об этом 20 декабря сообщило издание «Страна».

«Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории — кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — сказал Бондар.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что Владимир Ленин в ходе создания СССР передал Украине исконно русские территории, а теперь современной России необходимо с этим разбираться.

На следующий день бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что исконно русские земли «могут легко поместиться в пределах одной Московской области».