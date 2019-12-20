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Эрдоган заявил об ответных мерах на возможные санкции против «Турецкого потока»

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Фото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами США в случае введения санкций против проекта «Турецкий поток». Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает телеканал NTV.

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«В сенате США говорят, что они введут санкции против «Турецкого потока». Это нарушение наших прав. Мы предпримем ответные меры против них», — отметил глава государства.

Ранее в этот день Сенат Соединенных Штатов принял оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», а также военная помощь Украине. Бюджет предусматривает введение ограничений против газопроводов в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

30 ноября Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока». По его словам, церемония состоится 8 января в Стамбуле.

19 ноября «Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока». Топливо идет от района Анапы до приемного терминала в Турции.18 сентября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о начале строительства «Балканского потока». Работы должны завершиться до 2020 года.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.

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