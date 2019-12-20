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Численность крыс увеличилась в Магадане

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В Магадане значительно выросло количество крыс, обитающих на мусорных площадках. В мэрии сообщили, что также в неудовлетворительном санитарном состоянии содержатся подвалы домов.

За 11 месяцев управление Роспотребнадзора рассмотрело 33 обращения по поводу появления крыс. В одном из случаев животное напало на ребенка. По всем обращениям центру гигиены и эпидемиологии в Магаданской области были выданы поручения по обследованию контейнерных площадок и подвалов ближайших домов. По результатам обследований в 90% случаев были обнаружены следы жизнедеятельности крыс. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Специалисты уточнили, что в подвалах домов не проводятся мероприятия по ликвидации нор и устранению отверстий в фундаменте и стенах. При этом в департаменте ЖКХ сообщили, что дератизация проведена в 961 многоквартирном доме.

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