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В США повысили возраст покупки сигарет до 21 года

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Конгресс США поднял минимальный возраст покупки табачных изделий и электронных сигарет до 21 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее информации, мера включена в новый госбюджет, одобренный накануне сенатом. Новые правила начнут действовать в сентябре 2020 года, отмечает РБК.

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Американские табачные компании Altria Group и Reynolds American Inc, а также производитель электронных сигарет Juul Labs поддержали это решение.

Известно, что ранее возрастной порог для приобретения табачных изделий в 21 год был установлен в 19 штатах, среди которых Нью-Йорк, Калифорния и Техас. Однако по нормам действующего законодательства минимальный возраст для покупки данной продукции составляет 18 лет.

В апреле лидер большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл призвал законодателей поднять с 18 до 21 года минимальный возраст разрешения на употребление табачных изделий, включая вейпы. Сенатор назвал употребление табака эпидемией. Он добавил, что по результатам исследований курение вейпов приводит к развитию более сильной зависимости, в том числе и от наркотиков.

19 ноября главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что в России возможно повышение минимального возраста продажи табака до 21 года.

Однако в тот же день замминистра здравоохранения Олег Салагай опроверг слова Брюна, отметив, что подобная инициатива в юридической плоскости не обсуждается. По его словам, на данный момент «наиболее целесообразным» является продолжение дискуссии об изменении ограничения возраста продажи алкоголя в стране.

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