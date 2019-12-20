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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

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Фото: ТАСС/Евгений Реутов
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На Украине запретили распространение игорных заведений под видом государственных лотерей и начали борьбу с незаконным игорным бизнесом, объявил премьер-министр украинского правительства Алексей Гончарук. Его заявление опубликовано на сайте украинского кабмина в пятницу, 20 декабря.

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По его словам, в ночь на пятницу уже закрыли более 150 заведений и изъяли оборудование на 46 млн гривен. Как объяснил Гончарук, в стране работают три оператора государственных лотерей, однако сотни заведений незаконно осуществляют игорную деятельность, запрещенную законом.

«Эти учреждения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на территории заведения устанавливают «игровые автоматы», которые запрещены законом», — сказал он.

В настоящее время в лицензионных условиях правительство отменило возможность для операторов заключать договоры на распространение, отмечается на сайте кабмина.

«Каждый день огромное количество людей страдает от существования этих игровых автоматов, это каждый день поломанные семьи и судьбы людей. Мы хотим защитить людей, которые являются зависимыми», — объяснил Гончарук позицию властей.

Глава МВД Украины Арсен Аваков потребовал от Нацполиции Украины до 17:00 мск закрыть все игорные заведения, работающие под видом лотерейных клубов, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил о готовности к выполнению приказа.

В октябре Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в отношении бывшего генпрокурора страны Юрия Луценко уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением и финансировании игрового бизнеса. Он отверг обвинения в тот же день.

31 августа Луценко назвал враньем заявление главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, обвинившего его в связях с подпольным игорным бизнесом в стране, пишет RT.

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