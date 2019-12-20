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На Украине сообщили о продолжении расследования СБУ дела против Жириновского

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Фото: ТАСС/Zuma
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Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает расследование уголовного дела против депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в пятницу, 20 декабря, на Facebook.

«Пришел ответ из Службы безопасности Украины на мое заявление <...> Уже открыто уголовное дело, и его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям», — отметил он. Также Гончаренко опубликовал копию ответа СБУ, в котором указано, что дело было открыто 10 ноября 2017 года.

По словам украинского парламентария, уголовное дело ведется по статьям «о посягательстве на территориальную целостность Украины и о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Гончаренко выразил надежду, что расследование ускорится, так как Жириновский «пропагандирует насилие и войну», передает телеканал «360».

8 декабря Жириновский назвал «самым страшным преступлением в истории России» подписание Беловежского соглашения, которое констатировало ликвидацию СССР и провозглашало создание СНГ.

Политик считает, что у президентов России, Украины и Белоруссии — Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича — не было полномочий упразднять Советский Союз.

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