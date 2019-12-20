Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

В ДТП погиб президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков. Об этом 20 декабря сообщается на странице «Футбол Мордовии» в соцсети «ВКонтакте».

«Светлая память замечательному человеку, посвятившему свою жизнь футболу и его развитию в родной республике», — приводит «Газета.ру» текст сообщения в паблике.

Авария произошла вечером 19 декабря в Саранске. Яшков был за рулем своего легкового автомобиля Kia Stinger, когда врезался в фуру. От полученных травм он скончался на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением, пишет «Федеральное агентство новостей».

По данным телеканала «360», Яшков возвращался с конференции Российского футбольного союза, которая проходила в Москве.

В Федерации футбола Мордовии ТАСС сообщили, что прощание с Александром Яшковым пройдет в субботу, 21 декабря, в Саранске в Никольской церкви.

В 2018 году Саранск стал одним из городов, которые приняли матчи чемпионата мира по футболу.