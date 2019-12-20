Житель Мурманской области создал новогодние скульптуры для поселка

В Мурманской области житель поселка Высокий Михаил Сапарин по собственной инициативе делает новогодние скульптуры. К 30 декабря там будут готовы ледяная горка, фигуры Деда Мороза, Снегурочки, а также крысы — символа 2020-го.

Михаил Сапарин создает односельчанам праздничное настроение уже 26-ю зиму подряд. В прошлом сезоне жители Высокого отмечали Новый год в окружении снежных Деда Мороза, Снегурочки, трех поросят и поверженного серого волка, пишет ИА «Би-порт».

Добавим, фестиваль «Хрустальный Томск» проходит на Новособорной площади в Томске. В нем принимают участие команды из восьми стран: России, Китая, Мозамбика, Малайзии, Армении, Кореи, Белоруссии и Киргизии.