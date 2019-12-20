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В Москве госпитализировали мужчину с пулевыми ранениями

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Мужчину с тремя пулевыми ранениями госпитализировали в Москве. Об этом 20 декабря агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел днем 19 декабря на Братиславской улице в столичном районе Марьино. В полицию поступило сообщение, что возле фитнес-клуба обнаружили 29-летнего безработного с проникающими ранением ягодицы, а также с огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра.

Пострадавшего госпитализировали, в полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет НСН. Личность нападавшего устанавливается.

12 декабря сообщалось, что уголовное дело возбудили после обнаружения в Домодедово тела москвича с огнестрельным ранением головы.

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