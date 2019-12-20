Число погибших на водоемах сократилось в Татарстане в 2019 году

В 2019 году на водоемах в Татарстане погибли 73 человека. Количество смертей за шесть лет сократилось почти в три раза.

Итоги года озвучил начальник управления МЧС в республике Рафис Хабибуллин. По его словам, в 2013 году на водоемах в Татарстане погибли 185 человек, в то время как в 2019 году известно о 73 погибших. Лучшие результате по обеспечению безопасности людей показали в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах, которые расположены на берегах Волги. Об этом сообщает InKazan.ru.

В последние годы в Татарстане увеличилось число пляжей, при этом на водоемах создаются спасательные посты даже в необорудованных местах. В 2019 году появилось 54 поста. В зимний период работает десять временных постов.

Обучение плаванию прошли более 90 тыс. школьников в Татарстане.