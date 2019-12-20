Патриарх Кирилл допустил проведение некоторых богослужений на русском языке

Проведение затруднительных для понимания прихожан церковных служб допустимо на русском языке вместо церковнославянского. Об этом 20 декабря сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Епархиального собрания города Москвы.

«Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост», — приводит его слова ТАСС.

Патриарх подчеркнул, что настоятелям необходимо прислушиваться к своим приходам, поскольку переход на русский язык может вызвать неприятие, обусловленное многолетней привычкой прихожан к церковнославянскому языку. Он добавил, что в последние годы Священный Синод неоднократно указывал на необходимость избегать малопонятных архаических, грамматических или лексических конструкций при написании новых богослужебных текстов.

«Важнейшая задача для священников — через просвещение прихожан помочь им понимать содержание и смысл православного богослужения», — добавил Патриарх.

Ранее, 6 ноября стало известно о том, что патриарх Кирилл был переизбран на пост председателя Общества русской словесности.