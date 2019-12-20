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Госдолг Саратовской области снизился на 1,4 млрд рублей

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Госдолг Саратовской области находится на уровне 46 млрд 540 млн 832 тыс. рублей. За месяц общий объем уменьшился на 1,417 млрд рублей. Сокращение произошло впервые за несколько месяцев.

По государственным ценным бумагам долг составляет 5 млрд рублей. Коммерческим банкам регион должен 16,767 млрд рублей — на 165 млн меньше, чем в предыдущий месяц. Федеральному бюджету регион должен 24,773 млрд рублей — уменьшение на 1,252 млрд рублей. Объем долга муниципальных образований Саратовской области также снизился, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство готовит предложение по реструктуризации задолженности регионов перед российским бюджетом. По его словам, на следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов. Условием реструктуризации станет вложение этих денег в новые проекты и инфраструктуру регионов.

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