Выставка работ Пикассо пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Музей Фаберже проведет в Москве и Санкт-Петербурге выставку работ испанского художника Пабло Пикассо в следующем году. Об этом в пятницу, 20 декабря, ТАСС сообщил председатель правления культурно-исторического фонда «Связь времен», директор музея Фаберже Владимир Воронченко.

«Выставка Пикассо состоится в конце 2020 года – начале 2021 года в Москве и Петербурге», — сказал он.

По словам Воронченко, работа над экспозицией ведется уже на протяжении нескольких лет.

«Вы знаете, что Пикассо и (Сальвадор) Дали — это художники одного уровня популярности, и я думаю, что это будет тоже самая грандиозная выставка Пикассо, которая была в нашей стране», — заявил он, рассказывая журналистам о выставке работ Сальвадора Дали «Сальвадор Дали. Магическое искусство», которая состоится в Москве с 28 января по 25 марта 2020 года.

28 октября сообщалось, что на ВДНХ по просьбе москвичей до 12 января 2020 года продлили работу двух выставок в павильоне «Рабочий и колхозница». На экспозиции представлены работы знаменитых художников из коллекции Ульяновского областного художественного музея. В частности, среди них будет выставлена уникальная керамика, расписанная Пабло Пикассо. В числе работ испанского и французского мэтра — ваза «Сова», декоративные панно «Голова быка» и «Танец».