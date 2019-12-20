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Журналистку из Швеции восхитила дружелюбная атмосфера в российских поездах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Журналистка Анна-Лена Лаурен отметила царящую в российском поезде дружелюбную атмосферу. Об этом она написала 18 декабря в статье о своем путешествии по стране для шведской газеты Dagens Nyheter.

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«Лучшее в поездках по России на поезде — это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба», — рассказала она.

По мнению Лаурен, в самолетах между россиянами нередко происходят конфликты, потасовки и драки и пассажиры ведут себя неуважительно по отношению к другим. Также они нередко отказываются выполнять просьбы членов экипажа, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Журналистка добавила, что в поездах ничего подобного не происходит, пишет «Москва 24». «Там царят полный порядок, доброжелательность и покой. Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов», — заключила она.

19 октября журналистка Йенни Йесканен в статье для финской газеты Helsingin Sanomat поделилась своими впечатлениями от путешествия в плацкартном вагоне поезда Санкт-Петербург–Мурманск. Ее удивило, что в поезде, состоящем из 22 вагонов, не было ни одного свободного места. Она также отметила, что пассажиры ходят по вагону в клетчатых тапочках и милых домашних костюмах.

Сам вагон Йесканен сравнила с хостелом или общежитием, потому что в нем ехали и мужчины, и женщины.

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