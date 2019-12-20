Дело возбудили после вспышки инфекции в детсаду в Вологодской области

Санитарные нарушения выявили в детском саду в Вологодской области, где ранее зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний у детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, массовая заболеваемость была зафиксирована в октябре и ноябре у воспитанников одного из детских садов в Устюженском районе. В ходе проверки было установлено, что в учреждении не соблюдались требования законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности».

В ноябре сообщалось, что в Петрозаводске на карантин закрыли лицей из-за профилактики внебольничной пневмонии. Учеников перевели на дистанционное обучение.