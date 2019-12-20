Лучшие практики благоустройства реализовали в Инзе

В городе Инза (Ульяновская область) завершили благоустройство парка им. Горького на улице Парковой. Приемку объекта провели специалисты департамента городской среды, Центра компетенций по вопросам городской среды и общественники.

Стоимость благоустройства парка им. Горького составила 55 млн рублей. Они были выделены в виде федерального гранта за победу во Всероссийском конкурсе лучших практик создания комфортной городской среды в малых городах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек, пишет 1ul.ru.

В рамках благоустройства рабочие реконструировали входную группу, обустроили тротуарные дорожки, установили систему освещения и провели озеленительные работы. В парке появилось спортивные и детские площадки, скамейки, урны, велопарковка, а также сцена для различных мероприятий.

Как рассказал первый замглавы администрации МО «Инзенский район» Дмитрий Топал, проект был разработан совместно с дизайнерами, архитекторами, строителями, активными местными жителями. Он отметил важность того, что малым городам уделяется внимание и предлагаются средства на улучшение качества жизни.

Губернатор региона Сергей Морозов отмечает, что главная задача благоустройства – создание комфорта для жителей. Конкурс лучших проектов комфортной городской среды в малых городах был впервые проведен в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. С учетом высокого интереса к конкурсу его решено проводить ежегодно в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».