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Предприятие по производству обуви закрыли в Липецке после жалоб жителей

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В селе Сселки на территории Липецка приостановлена работа завода по производству обуви на основе поливинилхлорида (ПВХ). Причина заключается в том, что менеджмент не предоставил властям вовремя разрешительные документы. «И я уверен, что в силу массы причин оно [в целом] не может работать на территории Сселок», — считает вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.

Глава региона Игорь Артамонов ранее заявил, что об этом предприятии никто из чиновников не знал, и выразил благодарность жителям Сселок за бдительность и активность. «Предприниматель решил установить оборудование и что-то делать, а уже потом справляться с документами. Безусловно, он понесет за это ответственность», — подчеркнул губернатор.

Как напоминает ИА «Абирег», 15 декабря около сотни человек устроили акцию протеста возле бывшего подсобного хозяйства свинокомплекса. Граждан возмутило изготовление обуви из ПВХ, которое хотели начать недалеко от частных жилых домов.

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