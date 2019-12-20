Минздрав сообщил о пострадавшей от непогоды женщине в Подмосковье

Одна женщина пострадала в результате ненастной погоды в Подмосковье в ночь на пятницу, 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По данным «РИА Новости», пациентка, пострадавшая от падения дерева, находится в центральной районной больнице Сергиева Посада. «Врачи оказывают всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.

Накануне московские спасатели предупредили об усилении ветра 19 декабря в столице до 19–24 м/с. Спасатели предупредили о высокой вероятности повреждения зданий и сооружений, линий связи и ЛЭП, возникновение затруднений в работе автотранспорта.

В этот же день из-за непогоды более 45 тыс. жителей Новгородской, Псковской, Ленинградской и Тверской областей остались без электричества. Усиление ветра до 20–25 м/с ожидается в Ярославской, Ивановской, Костромской и Московской областях.