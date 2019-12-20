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В Ростовской области 25 человек госпитализированы из-за отравления суши

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В Шахтах (Ростовская область) 25 человек попали в больницу с отравлением японской кухней. Решается вопрос о закрытии кафе.

Пострадавшие обращались к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. В ходе проверки выяснилось, что все они приобретали роллы в одном и том же заведении. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося, сообщает RostovGazeta.

Эпидемиологическое расследование в кафе ведут сотрудники Роспотребнадзора. Решается вопрос о приостановке деятельности точки, в которой была приобретена опасная продукция.

В ноябре массовое отравление блюдами японской кухни произошло в Красноярске. В больницу попали десять пострадавших, они жаловались на высокую температуру и общее тяжелое состояние.

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