В Ростовской области 25 человек госпитализированы из-за отравления суши
В Шахтах (Ростовская область) 25 человек попали в больницу с отравлением японской кухней. Решается вопрос о закрытии кафе.
Пострадавшие обращались к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. В ходе проверки выяснилось, что все они приобретали роллы в одном и том же заведении. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося, сообщает RostovGazeta.
Эпидемиологическое расследование в кафе ведут сотрудники Роспотребнадзора. Решается вопрос о приостановке деятельности точки, в которой была приобретена опасная продукция.
В ноябре массовое отравление блюдами японской кухни произошло в Красноярске. В больницу попали десять пострадавших, они жаловались на высокую температуру и общее тяжелое состояние.