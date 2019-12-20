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Единый дизайн-код разработают для улиц и общественных пространств Липецка

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В Липецке разрабатывают единый дизайн-код для общественных пространств, дворов и магистральных улиц. О ближайших планах развития городской среды мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала на встрече с предпринимателями 19 декабря.

Внедрение дизайн-кода планируют начать уже весной 2020 года. Единый стиль оформления будет касаться всех элементов оформления, в том числе фасадов, скамеек, озеленения, плитки и вывесок, пишет LipetskMedia.

Общей концепции также будут соответствовать заведения общепита. В ближайшие годы в городе планируется создать новые объекты европейского уровня. Так, в районе Нижнего парка и Центрального пляжа откроют парк аттракционов, биопарк, остров цветов, гребной канал, центр экстремальных видов спорта.

Мэр города подчеркнула на встрече, что в основе бизнес-модели создания новых точек роста – выход на самоокупаемость, повышение доходов малого бизнеса, а также рост покупательской способности населения. Для этого владельцам необходимо выплачивать работникам среднеотраслевую заработную плату. По мнению Уваркиной, только так можно сделать Липецк современным привлекательным для инвесторов городом.

Ранее в декабре глава Липецка Евгения Уваркина обсудила с руководством итальянской компании Zamperla возможность установки аттракционов в Нижнем парке. Помимо детских объектов в зоне отдыха можно расположить экстремальные аттракционы.

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