Водитель сбил трех детей в Благовещенске и скрылся с места ДТП

В Благовещенске ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в районе перекрестка улиц Кольцевой – 50-летия Октября. 19 декабря автомобилист совершил наезд на трех детей-пешеходов и скрылся с места аварии.

К ДТП причастен предположительно автомобиль такси, хетчбэк желтого цвета. Он наехал на детей при повороте направо. 12-летние дети переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате двое детей получили незначительные травмы.

Оставление места аварии грозит водителю лишением прав на срок от 1 до 1,5 года либо административным арестом на срок до 15 суток, пишет Амурская служба новостей.