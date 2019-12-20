Диетическое печенье из водорослей создали приморские ученые

В Дальневосточном федеральном университете создали диетическое печенье из водорослей. В нем часть муки заменили на порошок из зеленых водорослей (Ulva lactuca), взятых в акватории Дальнего Востока. Изделие получилось с большим содержанием пищевых волокон и йода. Его будут выпускать в форме крекера со вкусом краба и десертного сахарного печенья.

Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе вуза, печенье сохраняет традиционный вкус и при этом обладает дополнительным дальневосточных колоритом за счет несколько измененной текстуры. Крекеры напоминают крабовые чипсы.

По калорийности печенье остается на уровне аналогичных традиционных продуктов, но получается более полезным из-за повышенного содержания пищевых волокон и йода. В нем нет той калорийности, которая «оседает на боках».

Органически связанный йод сохраняет свои свойства в процессе выпечки. Во время пищеварения он поступает в организм человека. В этом его основное отличие от того йода, которым обогащают продукты, но который практически бесполезен.

Агентство напоминает, что польза водорослей Ulva lactuca ранее была доказана в Тихоокеанском океанологическом институте имени Ильичева Дальневосточного отделения РАН. Там предложили использовать спиртовой экстракт в качестве средства для защиты печени. Ученые считают, что его можно использовать для пищевого производства.