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В армии Украины появится звание «командор-адмирал»

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Фото: Министерство обороны Украины
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появится звание «командор-адмирал» по образцу стран НАТО. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении на заседании Верховной рады 19 декабря.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», из списка званий пропадут генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть «генерал», а второе звание исчезнет совсем.

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Таким образом, следующим по старшинству после полковника будет новое звание бригадного генерала, а после него — генерал-майор. В военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать званию командор-адмирала.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса государства. Позднее были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Киева. К 2020 году украинские власти должны обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с армиями стран альянса.

Ранее в ноябре в Минобороны Украины заявили о планах отменить призыв в армию. По словам главы ведомства Андрея Загороднюка, «дорожная карта» по этим изменениям будет представлена в следующем году.

30 ноября вступил в силу приказ президента страны Владимира Зеленского о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ. В украинской армии появились такие звания как рекрут, солдат, старший солдат, первый сержант, мастер-сержант (вместо старшего прапорщика), главный мастер-сержант.

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