Авария на котельной оставила без отопления 24 здания в Бугуруслане

В Бугуруслане (Оренбургская область) произошла авария на котельной № 10, которая находится на Красногвардейской улице. Подача тепла в дома прекратилась с 10 утра по местному времени (8:00 мск).

Под временное отключение попали 19 многоквартирных домов и пять социально значимых объектов. При этом учреждения продолжают работу в штатном режиме, пишет РИА «Оренбуржье».

Сейчас на котельной ведутся аварийно-восстановительные работы. В них задействованы 17 человек и семь единиц техники.

Региональное ГУ МЧС просит местных жителей принять необходимые меры для сохранения тепла в квартирах и сохранять спокойствие.

10 декабря коммунальная авария произошла в Курске. Без отопления остались жители домов на 17 улицах. 87 собственников квартир, где нет отопления, попросили обогреватели.