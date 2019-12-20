Двух 17-летних девушек из Архангельска обвинили в убийстве ровесницы

Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело против двух 17-летних девушек. Несовершеннолетние обвиняются в убийстве с особой жестокостью своей ровесницы, сообщается в пятницу, 20 декабря, на сайте Следственного комитета РФ.

Тело 17-летней погибшей 30 июня обнаружили прохожие около железнодорожных путей в районе улицы Партизанская в городе Архангельске. В ходе расследования были установлены личности причастных к убийству.

По данным следствия, в июне 2019 года обвиняемые договорились убить человека. Они подбирали жертву, место и способ убийства. «Выбор пал на их знакомую 17-летнюю девушку, которой одна из обвиняемых предложила встретиться», — отметили в ведомстве.

На встречу обвиняемые пошли, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, пакеты и чистящее средство. Затем одна из фигуранток ударила потерпевшую бутылкой, а когда та упала, то обвиняемые стали душить ее, нанося ранения осколками стекла. Когда девушка умерла, сообщницы скрылись с места преступления.

Суд по ходатайству следствия арестовал обвиняемых. «В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Расследование ведет первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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