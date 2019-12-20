Инвестбанкир предсказал раздачу «вертолетных денег» для всех

Центробанки в ближайшие 10 лет могут перейти к раздаче денег напрямую домохозяйствам из-за замедления мировой экономики. Об этом 20 декабря сообщает РБК со ссылкой на прогноз о долгосрочных тенденциях на 2020–2029 годы директора по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзона.

По мнению Бонзона, денежно-кредитная политика достигла предела, о чем свидетельствует тот факт, что за минувшее десятилетие центробанки развитых стран дошли до политики нулевых ставок и программ «количественного смягчения», направляя ликвидность в финансовый сектор.

При этом первостепенной задачей в развитом мире становится стимулирование роста номинального ВВП. По мнению инвестбанкира, для ее решения бюджетно-налоговое стимулирование должно быть объединено с монетарным стимулированием. Например, с помощью вливания ликвидности напрямую в домохозяйства, минуя финансовую систему.

«Это может принять пока что не имевшую прецедента форму отрицательного налогообложения, что будет способствовать перераспределению покупательной способности к группам с наименьшим доходом», — говорится в прогнозе.

Отрицательное налогообложение — одноразовая налоговая субсидия фиксированного размера, профинансированная регулятором. Все граждане получат одинаковую сумму вне зависимости от размера дохода. Таким образом, менее состоятельные домохозяйства получат дополнительные наличные деньги, которые могут потратить, не прибегая к кредитам. Такая мера будет единоразовой. По мнению Бонзона, центробанки смогут перечислять деньги напрямую и устанавливать срок, в который полученные средства должны быть потрачены.

В своем прогнозе Бонзон проводит параллели с концепцией «вертолетных денег» американского экономиста Милтона Фридмана. В 1969 году он привел гипотетический пример стимулирования спроса с помощь разбрасывания денег с вертолета. По мнению Фридмана, прямые денежные трансферы являются самым простым способом увеличить инфляцию до целевых показателей и стимулировать экономическую активность, потому что, заметив увеличение количества денег, люди начнут их тратить более свободно.

Ранее, 28 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по ускорению роста российской экономики. По словам главы правительства, темпы роста недостаточно высоки, а подписанный им перечень поручений содержит меры, направленные на улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности.