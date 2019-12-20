Пострадавшие от паводков иркутские бизнесмены получили льготные займы

В Иркутской области льготные займы получили 79 предпринимателей, бизнес которых пострадал от наводнения. Средства необходимы им для возобновления своей деятельности.

В общей сложности выдано порядка 175 млн рублей. Среди тех, кто воспользовался программой льготного кредитования, 48 предпринимателей из Тулуна, 18 – из Нижнеудинска, пять – из Тайшетского района, четыре – из Чуны, и столько же – из Тулунского района.

Как пишет ИА IrkutskMedia, фонд микрокредитования перевыполнил целевые показатели результативности выдачи субсидии на льготные микрозаймы. Общая сумма всех займов – более 59 млн рублей.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. На территории региона был введен режим ЧС. По последним данным, от паводков погибли 26 человек. Тысячи людей остались без крова и электричества.

Предварительная причина паводков – проливные дожди, совпавшие с таянием снегов в горах Восточного Саяна. Наводнению был присвоен статус ЧС федерального уровня.

«Известия» выяснили, что экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко мог уйти в отставку из-за неэффективной ликвидации последствий наводнения и из-за невыполнения поручения президента Владимира Путина по сохранению озера Байкал.