Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch

Московский городской суд прекратил рассмотрение иска компании Rambler к стриминговому сервису Twitch после того, как стороны уладили спор в досудебном порядке. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Производство по административному делу прекратить», — постановил судья.

18 декабря представители Twitch заявили, что сервис намерен продолжать сотрудничество с Rambler по устранению нелегального контента.

16 декабря стало известно, что ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящее в Rambler Group, подало в суд на принадлежащий Amazon сервис Twitch за распространение «пиратcких трансляций» футбольных матчей Английcкой премьер-лиги.

Отмечалось, что требования включают взыскание рекордной в истории России компенсации в размере 180 млрд рублей (около $2,9 млрд) и блокировку сервиса.

В Twitch сочли несправедливыми требования истца, поскольку сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями».

В результате Rambler отозвал иск к сервису, подчеркнув, что условия соглашения, заключенного с Twitch, удовлетворяют обе стороны, а стриминговый сервис предоставил все инструменты, необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями.