Медаль за спасение ребенка вручили на Сенаторской елке в Симферополе

Сенаторская елка в пятый раз прошла в Симферополе под патронатом сенатора от Крыма Ольги Ковитиди. Праздник начался с анимированного представления в Государственном академическом музыкальном театре.

«Мы радуем всех сладкими призами и персональными подарками. Около 900 ребят сегодня на Сенаторской елке, и каждый получил свой подарок!», — рассказала Ковитиди.

На Сенаторскую елку пригласили победителей и призеров детских конкурсов, олимпиад и соревнований. Среди гостей был мальчик, спасший этим летом ребенка, — ему вручили медаль за мужество от Российского союза спасателей, отмечает Крыминформ.

Напомним, 15 декабря главную новогоднюю ель России привезли в Московский Кремль. Дерево установили на Соборной площади. 23 декабря елку украсят в стиле народных промыслов. 25 декабря в Кремле состоится Общероссийская новогодняя елка. В ней примут участие почти 6 тыс. детей.