Беседки на берегу Байкала снесут по требованию прокуратуры

Берег Байкала в поселке Листвянка Иркутского района освободят от деревянных беседок. Иск с требованием снести постройки в суд подала Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

В надзорном ведомстве считают, что беседки ограничивают свободное передвижение в границах береговой полосы, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутского районного суда.

Ранее суд обязал снести трехэтажное здание, которое самовольно начали строить в районе Листвянки. Собственнику не могли выдать разрешение на строительство из-за того, что земельный участок находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.