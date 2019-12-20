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СМИ сообщили о раскрытии похищения 55-летней давности в США

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Фото: Global Look Press/Anda Chu
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США раскрыло похищение новорожденного ребенка, произошедшего 55 лет назад в Чикаго. Об этом 19 декабря сообщил телеканал WGN-TV со ссылкой на источники.

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Жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика Пола в 1964 году. На следующий день к ней в палату пришла женщина, одетая как медсестра, под предлогом медицинского осмотра забрала ребенка и после этого исчезла.

Через два года в Нью-Джерси нашли ребенка, похожего на Пола. Мать пропавшего малыша признала в нем своего сына. Однако в те годы технология проведения ДНК-тестов не была распространена, поэтому возможности подтвердить родство мальчика, кроме как поверить словам матери, не было.

Найденный ребенок жил в семье Фрончак, однако с возрастом становилось заметнее, что он не похож ни на одного из принявших его родителей. В 2012 году он сделал ДНК-тест, который подтвердил, что он не является родственником Фрончак. Настоящего Пола Фрончака нашли в Мичигане. Сейчас ему 55 лет и у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Мать настоящего Пола Фрончака от общения с журналистами отказалась, поэтому состоится ли ее встреча с сыном — неизвестно.

В мае стало известно о том, что в США арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенного около 50 лет назад.

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