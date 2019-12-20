Кондитерский цех в Иркутске закрыли из-за подозрений на сальмонеллу

В Иркутске приостановлена работа цеха кафе-кондитерских Cake Home. У специалистов Роспотребнадзора возникли подозрения на сальмонеллез в продукции предприятия.

Как пишет ИА IrkutskMedia, предположительно, продукты, произведенные кондитерской сетью, спровоцировали один случай заболевания.

В цеху сейчас проводится проверка, материалы передадут в суд для дальнейшего правового решения. Работа цеха приостановлена до решения суда.

Между тем в Cake Home заявили, что закрыли один из цехов потому, что к открытию готовится новый. Ранее цеха приходилось арендовать, теперь же запускается свое производство, пояснили в компании.