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Уникальное оборудование доставили в наркодиспансер на Сахалине

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В сахалинский наркодиспансер доставили трехквадропульный газовый хроматограф Agilent, который позволяет с высокой точностью определить наличие запрещенных веществ в организме. Аппарат закупили в рамках реализации региональной программы модернизации наркологической службы. Его стоимость — около 14 млн рублей.

Как пишет ИА SakhalinMedia, этот аппарат позволяет значительно повысить эффективность работы наркологической службы. По словам зам. главного врача по медицинской работе наркодиспансера Евгения Сухоцкого, лаборатория в последние годы оснащается самыми современными аппаратами, однако каждый день появляются новые виды синтетических наркотиков, и старое оборудование определить их уже не может.

Хроматограф способен выявлять все виды наркотических и психотропных веществ, а также их метаболитов. За счет высокой чувствительности аппарат показывает факт приема веществ, даже если в организме сохраняются лишь их остаточные количества. Это помогает выявить зависимость на самой ранней стадии.

Кроме того, процесс полностью автоматизирован. Лаборант лишь должен загрузить пробы и прочитать результат. На анализ одной пробы уходит около 20 минут.

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