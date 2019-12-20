В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно. Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, участвовавшей в процессе, опубликованном на ее сайте 20 декабря.

В 2018 году специалисты компании обнаружили сеть пиратских онлайн-кинотеатров, библиотека каждого из которых насчитывала более 10 тыс. наименований. Рекламодателями для этих сайтов являлись онлайн-казино. Владельца неоднократно предупреждали о нарушении авторских прав, однако все они были проигнорированы, а в случае технических блокировок он создавал новые зеркала. В ходе расследования, проведенного по просьбе правообладателей, удалось отследить цифровой адрес владельца.

Весной 2019 года сотрудниками правоохранительных органов был задержан владелец пиратской сети. Он дал признательные показания, сотрудничал со следствием, однако вину свою не признал. По словам директора департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрея Бусаргина, удалось создать важный прецедент привлечения к ответственности владельцев пиратских ресурсов.

«На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают «пиратки» в Сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», — сказал он.

Согласно данным картотеки Красногорского городского суда Московской области, осужденным по этому делу стал Станислав Сайгин. Его дело поступило в суд 10 июня. Сайгин был осужден по 146-й статье Уголовного кодекса «Нарушение авторских и смежных прав».

16 декабря стало известно, что ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящее в Rambler Group, подало в суд на принадлежащий Amazon сервис Twitch за распространение «пиратcких трансляций» футбольных матчей Английcкой премьер-лиги. Отмечалось, что требования включают взыcкание рекордной в истории России компенсации в размере 180 млрд рублей (около $2,9 млрд) и блокировку Twitch. 18 декабря стало известно об отзыве иска.

В Twitch сочли несправедливыми требования истца, поcкольку cервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает cобственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями».