Отопление постепенно возвращается в жилые дома Охи

В городе Оха на Сахалине продолжают подключать к теплу жилые дома. Теплоснабжение было прервано в результате прорыва на магистральной трассе. Сейчас к отоплению подключили 50 домов. Ликвидацию последствий утечки контролирует губернатор Валерий Лимаренко.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на районную администрацию, авария произошла 19 декабря в районе улицы Блюхера. Ремонтные работы продолжались всю ночь. Теплоснабжение отсутствовало в 99 домах. Сейчас авария ликвидирована.

И.о. министра ЖКХ области Андрей Чекулаев объяснил, что заполнение внутридомовых систем происходит постепенно из-за особенностей подключения объектов в зимний период.