Пенсионерка погибла на пожаре в деревне Родина под Псковом

Пожар в многоквартирном доме унес жизнь 61-летней жительницы деревни Родина под Псковом. Трехкомнатная квартира на третьем этаже девятиэтажки на улице Владимирской загорелась 19 декабря, уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Одна комната полностью уничтожена огнем. «Спасены семь человек, из них четверо — дети. Эвакуированы 27 человек», — рассказали в управлении.

С места происшествия в больницу доставили 20-летнюю девушку, которая проживала в сгоревшей квартире. Она получила отравление угарным газом, отмечает Псковское агентство информации. По предварительным данным, пожар начался в результате поджога. Обстоятельства инцидента предстоит установить экспертам.

Деревня Родина расположена на реке Великая к северо-западу от города Пскова, фактически являясь его пригородом. Это один из двух крупнейших сельских населенных пунктов региона с численностью населения более 3 тыс. жителей (наряду с селом Серёдка).