СМИ узнали о повышении возраста приобретения табачных изделий в США

Конгресс США повысил минимальный возраст приобретения табачных изделий с 18 до 21 года, включая электронные сигареты. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.

Решение указано в новом госбюджете, одобренном накануне сенатом. В силу оно вступит в сентябре 2020 года. Данная мера получила поддержку крупнейших производителей табачных изделий Altria Group и Reynolds American Inc, а также основного производителя электронных сигарет в стране — Juul Labs.

Данная норма действует в 19 американских штатах, однако в других минимальный возраст приобретения табачных изделий ниже. Федеральным правительством в настоящее время установлен возрастной порог в 18 лет.

Летом в США стало известно об эпидемии легочных респираторных заболеваний, связанных с электронными сигаретами. Число погибших составляет 39 человек, еще тысячи заболели. В октябре исследование показало, что причиной смерти вейперов в США могли стать ядовитые химические пары.

В ноябре ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США определили одну из главных причин заболеваний курильщиков электронных сигарет. Во всех случаях в отобранной жидкости из легких у 29 больных пациентов был найден ацетат витамина Е, в 82% образцов обнаружили тетрагидроканнабинол — вещество, содержащееся в конопле, а в 62% случаев — никотин.