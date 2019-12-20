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Вирус АЧС выявили в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае выявили первый случай занесения африканской чумы свиней (АЧС). Вирус обнаружили у диких кабанов в Бикинском районе, недалеко от территории Приморского края и границы с Китаем. Там уже регистрировались случаи заболеваемости АЧС.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное управление ветеринарии, первая проба с положительным результатам была взята у кабана, застреленного охотоведами неподалеку от села Покровка. Там же нашли еще два трупа животных, у которых была диагностирована АЧС.

На этом месте провели дезинфекцию, трупы животных уничтожили ветеринары. Все необходимые службы проинформировали о случившемся. Информацию передали в том числе и в региональное пограничное управление и в Россельхознадзор. Специалиств продолжают отслеживать перемещение диких кабанов, к работе подключились охотоведы.

Под особый контроль взяли места убоя и реализации свинины. Мясо тщательно проверяют и отправляют на продажу только при наличии специальных документов, подтверждающих качество и отсутствие АЧС.

Меры безопасности на территории Хабаровского края в связи с риском занесения АЧС были усилены еще в начале сентября 2019 года. Тогда новые очаги регистрировались в соседних регионах. 12 декабря сообщалось о появлении АЧС в Амурской области.

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